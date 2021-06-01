Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker 'omerta'ya mı güveniyor?

"KRİTİK CÜMLELER İLE TAHRİĞİ ARTIRIP, TANSİYONU YÜKSELTİYORLAR"

Erandaç, muhalefet liderlerinin halkın arasına ziyaret amacıyla girdiğini, kritik ifadelerle tahriği artırdığını, tansiyonu yükselterek kontrollü kaos yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Erandaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bundan bir ay önce CIA bir değişiklik yaptı. Rusya ve Çin düşman pozisyonundan çıkarıldı, rakip pozisyonuna sokuldu. Psikolojik tekniklerde sosyolojik tabana yönelme, Türkiye'de bunun üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlar. Türkiye'yi sıkıntıya sokacakları konular var. Mezhepsel var, etnik var, ideolojik var. Yepyeni bir model koydular, Facebook var. 2.5 milyar gençlik buradan yönlendiriliyor. 2023 seçimlerine yönelik bir proje yürütülüyor. Son olarak beşinci kol olarak mafyayı da soktular. Bunların ordu içinde cuntaları kalmadı. FETÖ aparatları kalmadı. Bunların şu anda yapacakları toplumsal hareketler. Boğaziçi içinde nasıl gençler üzerinden bir hareketi başlattılar ve halen devam ettiriyorlar. Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti halkın içine katılarak, güya ziyaret ederken tahrik operasyonlarını yürütüyorlar. Kritik cümleler kullanıyorlar, tahriği artırıyor, tansiyonu yükseltiyorlar. Pandeminin de meydana getirdiği olayları kaşıyorlar. Şimdi bunun tipik ismi sen de biliyorsun, kontrollü kaostur.