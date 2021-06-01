Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker 'omerta'ya mı güveniyor?

Türkiye'de seçimlerin 2023'te yapılacağı defaatle bildirilmesine rağmen muhalefetin erken seçim dayatması sürüyor. Bunun yanı sıra Millet İttifakı ortakları İYİ Parti ve CHP kanadından özellikle de genel başkanlar düzeyinde tahrik ve provokasyon kokan açıklamalar geliyor. Organize suç örgütleri, kirli muhalefet anlayışına katılan son halka oldu.
Tüm bu gelişmeleri, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber'de değerlendirdi. Erandaç, 'Erdoğan'ı devireceğiz' diyen ABD'nin strateji değiştirdiğini belirtti, "Kutuplaştır, çarpıştır, yeni modelleri budur." dedi. Yurt dışından yayınlanan videolarla Türkiye gündemini rehin alma, iktidarı açıktan hedef haline getirme operasyonuna da dikkat çeken Erandaç, 'Omerta kuralı'na dikkat çekti, "Bir mafya lideri ciddi güven almadan, hayatını güven etmeden konuşamaz." ifadelerini kullandı.
"AMERİKA, PSİKOLOJİK HARP TEKNİKLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ"
Takvim Gazetesi Yazarı Erandaç, "Büyük resmi ortaya koyarak bakalım' diyerek, muhalefet, ABD, BAE, İsrail, mafya işbirliğine dikkat çekti.
Erandaç şöyle konuştu:
Kişiler üzerinden ve de güncel olaylar üzerinden yapılan değerlendirmeler önemli değil. Önemli olan strateji. Strateji ne? 14 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile buluşacak. Buluşmadan önce son günlerdeki tırmanış bununla pararleldir. Biden, derin ABD'nin 45 yıldır kılcallarında yer almış bir isim, küreselcilerin adamı. ABD psikolojik harp tekniklerinde ocak ayından itibaren çok önemli değişiklikler yaptı. CIA'ın başına bir suikast uzmanını getirdi. Bunu buraya getirmesi bile yeni dönemde neler olacağını başlı başına gösteriyor.