BIDEN MUHALEFETİ

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle muhalefetin yine bir oyun peşinde olduğunu ifade ederek "Biden muhalefeti demeye başladık. İçine düştükleri bu durum beni de üzen konulardan bir tanesi. Muhalefetin elinde hiçbir şey kalmadığı için manipülasyon, algı, yalan operasyonlarla ülke gündemini sürekli değiştirmeye çalışıyorlar! Suç örgütü liderlerinin açıklamalarına bel bağlıyorlar" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL"

Sedat Peker kumpasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de "Fark etmiyor, 60-70 yıldır hep aynı oyun oynandı. Bu oyunun son kuklası da, kimyası değiştiği için korkuya kapılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker" dedi.

Övür yazısında şu ifadeleri kullandı:

Klasik bir Gladyo operasyonuyla karşı karşıya olduğumuz çok açık. Bu yapı bazen milliyetçi bir meczup, bazen sol veya ayrılıkçı bir örgüt, bazen dindar bir grup, bazen solcu bir gazeteci, bazen de bir mafya lideri olarak karşımıza çıkar. Fark etmiyor, 60-70 yıldır hep aynı oyun oynandı. Bu oyunun son kuklası da, kimyası değiştiği için korkuya kapılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker.