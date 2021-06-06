Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2021 16:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 16:29
    ABONE OL

    : ! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil soruları görüntüleme ekranı!

    ! LGS maratonu nihayet sona erdi. Bugün milyonlarca öğrenci sınavda elinden geleni yaptı. Sınava katılan öğrenciler LGS sorularına ve cevaplarına odaklandı. İkametgahlarına en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler MEB üzerinden LGS soruları ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil soruları görüntüleme!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr: LGS sınav soruları ve cevapları 2021!

    meb.gov.tr: Liseye Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım gösterdi. Adaylar, ilk oturumda sözel sorular karşısında, ikinci oturumda ise sayısal sorular karşısında ter döktü. Alacağı puanı merakla bekleyen öğrenciler LGS sözel soru ve cevap anahtarı için sorgulamalarını arttırdı. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil soruları görüntüleme!

    LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    06/06/2021 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları açıklandı!

    LGS SORU CEVAP KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ



    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
        Başkan Erdoğan'dan ESpor FIFA 2021 finalinde önemli açıklamalar
        Haberler Güncel meb.gov.tr: LGS sınav soruları ve cevapları 2021! Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil soruları görüntüleme ekranı!