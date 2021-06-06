LGS TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ, YABANCI DİL SORULARI GÖRÜNTÜLEME

Milli Eğiitim Bakanlığı tarafından soru cevap kitapçığı duyuruldu.

LGS TÜRKÇE- MATEMATİK-FEN- YABANCI DİL SORU CEVAP KİTAPÇIĞI

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.