meb.gov.tr: Liseye Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım gösterdi. Adaylar, ilk oturumda sözel sorular karşısında, ikinci oturumda ise sayısal sorular karşısında ter döktü. Alacağı puanı merakla bekleyen öğrenciler LGS sözel soru ve cevap anahtarı için sorgulamalarını arttırdı. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil soruları görüntüleme!
LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
06/06/2021 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları açıklandı!
LGS SORU CEVAP KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.