LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2021 LGS soru ve cevapları için net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sınav 20 Haziran'da gerçekleşmiş soru kitapçığı ve cevap anahtarı 21 Haziran'da yayımlanmıştı. Bu nedenle gözler 7 Haziran'a çevrilmiş durumda...