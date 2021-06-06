LGS Fransızca Almanca soru cevapları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınava bir milyonu aşkın öğrenci katılım gösterdi. Adaylar, ilk oturumda sözel sorular karşısında, ikinci oturumda ise sayısal sorular karşısında ter döktü. Alacağı puanı merakla bekleyen öğrenciler LGS sözel soru ve cevap anahtarı için sorgulamalarını arttırdı. Yabancı Dil üzerinden sınava giren öğrenciler LGS Fransızca Almanca soru cevaplarını merak edip araştırıyor. İşte, 2021 LGS'de sorulan sorular ve cevapları!
LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS soru ve cevapları için net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl sınav 20 Haziran'da gerçekleşmiş soru kitapçığı ve cevap anahtarı 21 Haziran'da yayımlanmıştı. Bu nedenle gözler 7 Haziran'a çevrilmiş durumda...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.