2021 LGS sınavı sona erdi! Sayısal-sözel sınav soruları zor muydu? LGS soru ve cevapları nereden görüntülenir?

LGS SORU VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.

SINAV SORULARI ZOR MUYDU?

Sosyal medyadan LGS 2021 sınavı için yapılan yorumlar şu şekilde;

LGS SINAVI İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİ

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erdi. Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi.Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.