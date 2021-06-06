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    • 06.06.2021 12:09
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    Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği , ! , ?

    , ? Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği , sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de aileler oldukça heyecanlı ve bugünü merakla bekliyorlardı. Uzun zamandır ders çalışarak bu güne hazırlananlar LGS sınavında başarılı olabilmek için hangi duaların okunacağını merka ediyor. Aynı şekilde aileler de çocukları sınavdayken onları heyecanla beklerken bir yandan da dillerinden dua düşmüyor. İşte okunacak dualar…

    takvim.com.tr
    LGS duası nedir, nasıl okunur?

    Gündemde sabah saatlerinden bu yana LGS duası nedir, nasıl okunur? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve internetten sıklıkla araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci 6 Haziran yani bugün LGS sınavında ter dökecek ve 2 oturum halinde gerçekleşen sınav boyunca aileleri de heyecanla onları bekleyecek. Peki Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği LGS başarı, kazanma duası hangisi? Çocuğunun sınavlardna yüksek puan almasını ve istediği okula yerleşmesini isteyen ailelerin okuyabileceği duaları haberimizde derledik.

    HEM ÖĞRENCİLERİN HEM DE AİLELERİN OKUYABİLECEĞİ LGS BAŞARI DUASI

    Sınava girerken şu dua okunur:

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

    Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

    Sınav başlayınca da şu dua okunur:

    "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

    ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

    Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

    Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

    "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

    ANLAMI: "Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

    "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

    ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

    Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3, 5, 7 defa okunur)

    Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

        KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

        Kalem suresi, sınava girerken okunabilecek dualar arasında yer alıyor. İşte Kalem suresinin okunuşu:

        1.Nun velkalemi ve ma yesturune.

        2.Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.

        3.Ve inne leke leecren ğayre memnunin.

        4.Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.

        5.Fesetubsıru ve yubsırune.

        6.Bieyyikumulmeftunu.

        7.İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.

        8.Fela tutı'ılmukezzibiyne

        9.Veddu lev tudhinu feyudhinune.

        10.Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.

        11.Hemmazin meşşain binemiymin.

        12.Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.

        13.'utullin ba'de zalike zeniymen.

        14.En kane za malin ve beniyne.

        15.İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.

        16.Senesimuhu 'alelhurtumi.

        17.İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.

        18.Ve la yestesnune.

        19.Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.

        20.Feasbehat kessariymi.

        21.Fetenadev musbihıyne.

        22.Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.

        23.Fentaleku ve hum yetehafetune.

        24.En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.

        25.Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.

        26.Felemma reevha kalu inna ledallune.

        27.Bel nahnu mahrumune.

        28.Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.

        29.Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.

        30.Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.

        31.Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.

        32.'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.

        33.Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.

        34.İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.

        35.Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.

        36.Ma lekum keyfe tahkumune.

        37.Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.

        38.İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.

        39.Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.

        40.Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

        41.Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.

        42.Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.

        43.Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.

        44.Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.

        45.Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.

        46.Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.

        47.Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.

        48.Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.

        49.Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.

        50.Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.

        51.Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.

        52.Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
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        Haberler Güncel Ailelerin çocukları sınavdayken okuyabileceği LGS başarı, kazanma duası! LGS duası nedir, nasıl okunur?