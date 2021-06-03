Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Marmara'yı öldüren deniz salyasına Ekrem İmamoğlu'nun katkısı!

"Türkiye'mizin ilgili bütün kurumlarıyla eklenmesi hususunda, sorumlu bir biçimde bu süreci ele alacağımı da buradan duymak istiyorum."

Ancak ortada bir problem var. İmamoğlu'nun bu açıklaması bana, bir yıl önce İstanbul Silahtarağa'da yapılacak "Biyolojik Arıtma Tesisi"yle ilgili siyasi tarihe "temel atmama" töreni olarak geçen olayı hatırlattı.

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MARMARA TÜKENİYOR!

Marmara Denizi'nden son günlerde art arda 'felaket' fotoğrafları geliyor. Tehlikenin adı 'müsilaj', yani deniz salyası. Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarmış durumda. Denizin dibi de aynı kirlilik nedeniyle görünmüyor.