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    LGS'de kalem silgi veriliyor mu? ? neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen 2021 LGS sınavı geldi çattı ve 6 Haziran yani bugün 2 oturum halinde gerçekleşecek. Öğrenciler merakla pek çok sorunun cevabını araştırır oldu, peki sınavda yasak olan eşyalar neler?

    takvim.com.tr
    LGS’de kalem silgi veriliyor mu?

    Gündemde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde LGS'de kalem silgi veriliyor mu? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2021 LGS'nin 6 Haziran saat 09:30'da ilk oturumu gerçekleşecek. Bugün liselere geçiş sınavına katılacak olan milyonlarca öğrenci LGS sınavında yasak olan eşyaların neler olduğunu ve kalem silgiye izin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Buradan gerekli eşyalar alınıp sınava sokulabilecek mi? İşte ayrıntılar…

    LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

    CUMARTESİ PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI?

    6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

    LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

    Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

        LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR NELER?

        Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınavaalınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
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        Haberler Güncel 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık mı? LGS sınavında yasak olan eşyalar… LGS’de kalem silgi veriliyor mu?