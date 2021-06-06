Gündemde sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde LGS'de kalem silgi veriliyor mu? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2021 LGS'nin 6 Haziran saat 09:30'da ilk oturumu gerçekleşecek. Bugün liselere geçiş sınavına katılacak olan milyonlarca öğrenci LGS sınavında yasak olan eşyaların neler olduğunu ve kalem silgiye izin verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık mı? Buradan gerekli eşyalar alınıp sınava sokulabilecek mi? İşte ayrıntılar…
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LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
CUMARTESİ PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI?
6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.