SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı (deniz salyası) araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesi çevre felaketi derecesine ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili acil eylem planını ilerleyen günlerde açıklayacak. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait araştırma gemisi de Marmara Denizi'nde çalışmalarını yürütüyor. A Haber ekibi ODTÜ gemisinde çalışmaları yakından takip etti. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Örek ise şu açıklamaları yaptı: "Marmara Denizi için durum çok iyi değil. Eğer atıklarımızı azaltmak isek ileride daha kötü sonuçlara varacaktır. Şu anda Marmara'yı geri döndürecek durumdayız. Geç değil ama bir an önce tedbirlerin alınması lazım. Girdilerin yüzde 50 azaltılması durumunda 6-7 yılda bir düzelme olabilir ama tam bir düzelmeden bahsedilemez."

03.06.2021 15:40 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





