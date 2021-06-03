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SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı (deniz salyası) araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

Son dakika haberleri... Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesi çevre felaketi derecesine ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili acil eylem planını ilerleyen günlerde açıklayacak. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait araştırma gemisi de Marmara Denizi'nde çalışmalarını yürütüyor. A Haber ekibi ODTÜ gemisinde çalışmaları yakından takip etti. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Örek ise şu açıklamaları yaptı: "Marmara Denizi için durum çok iyi değil. Eğer atıklarımızı azaltmak isek ileride daha kötü sonuçlara varacaktır. Şu anda Marmara'yı geri döndürecek durumdayız. Geç değil ama bir an önce tedbirlerin alınması lazım. Girdilerin yüzde 50 azaltılması durumunda 6-7 yılda bir düzelme olabilir ama tam bir düzelmeden bahsedilemez."

03.06.2021 15:40 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:49
SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı deniz salyası araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

Dr. Hasan Örek'in açıklamaları şu şekilde:

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı deniz salyası araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

"Şimdi biz Marmara Denizi'nin fiziksel ve kimyasal durumunu görmek için cihazla örnekler alarak analizler yapıyoruz. Bir takım analizler gemi üzerinde yapılıyor.

SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı deniz salyası araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

Müsilaj için bir ağımız var. Onunla topluyoruz. Müsilaj çok yoğun bir sıvı jöle gibi. O ağa geldikten sonra da biriken maddeleri kovaya alıyoruz.

SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı deniz salyası araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

Müsilajın Marmara'nın her yerinde 25 metreye kadar olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların gördüğü kısmı reaksiyonlardan sonra yukarıya çıkan kısım, esas yüklü müsilaj miktarı 25 metrelik derinlikte ve denizin dibinde.

SON DAKİKA: A Haber Marmara Denizi'ndeki müsilajı deniz salyası araştıran ODTÜ gemisinde! 'Marmara 6-7 yılda biraz düzelebilir'

Aldığımız örneklerden Marmara'da daha önce gördüğümüz canlılar var mı diye bakıyoruz.