Matematik sayısal zor muydu, öğrenciler ne diyor? LGS sınav yorumları 2021! LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

LGS sınav yorumları 2021! Milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden sınav yorumlarını dile getirmeye başladı. LGS sınavı zor muydu kolay mıydı? Sorusunu merak edenler sınava katılan öğrencilerin yorumlarını merak edip araştırıyor. Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanan LGS sınavında toplamda 90 soru soruldu. Peki, 2021 LGS sınavı zor muydu kolay mıydı öğrenciler ne diyor? Sayısal Matematik zor muydu? İşte detaylar...
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LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulandı. Sınavın bitmesinin ardından ise takvim.com.tr'den sınav yorumlarına ulaşabilirsiniz.
LGS SINAVI NASILDI?
2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.