Matematik sayısal zor muydu, öğrenciler ne diyor? LGS sınav yorumları 2021! LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

'Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'

Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."