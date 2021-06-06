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    • 06.06.2021 12:52
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    Matematik sayısal zor muydu, öğrenciler ne diyor? LGS sınav yorumları 2021! LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    LGS sınav yorumları nasıl? LGS zor muydu kolay mıydı? 2020 LGS sınavı tüm Türkiye genelinde 6 Haziran sabahı 09:30 itibariyle başladı ve sona erdi. Sınavda milyonlarca öğrenci lise tercihleri için ter döktü. Sınavın bitişinin yaklaşmasıyla birlikte de LGS sınav yorumları araştırılıyor. LGS zor muydu kolay mıydı sorusuna yanıt aranıyor. 2021 LGS yorumlarına haberimizden ulaşabilir ve LGS hakkında bilgi edinebilirsiniz! Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.

    takvim.com.tr
    2021 LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

    LGS sınav yorumları 2021! Milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler sosyal medya hesapları üzerinden sınav yorumlarını dile getirmeye başladı. LGS sınavı zor muydu kolay mıydı? Sorusunu merak edenler sınava katılan öğrencilerin yorumlarını merak edip araştırıyor. Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanan LGS sınavında toplamda 90 soru soruldu. Peki, 2021 LGS sınavı zor muydu kolay mıydı öğrenciler ne diyor? Sayısal Matematik zor muydu? İşte detaylar...

    LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

    LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü uygulandı. Sınavın bitmesinin ardından ise takvim.com.tr'den sınav yorumlarına ulaşabilirsiniz.

    LGS SINAVI NASILDI?

    2021 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru soruldu. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika süreleri verildi.

        SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        Sınava girilecek gün 70 defa Salat-ı Nariye okunmalıdır.

        'Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'

        Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80)

        "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

        ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

        Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

        "Rabbi'şırahli sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."

        ANLAMI:"Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."

        Sınav başlayınca da şu dua okunur:

        "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

        ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

        LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

        Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

        Sınavın geçersiz sayılacğaı durumlar;

        -Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

        -Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

        -Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

        -Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        -Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        -Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        -Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        -Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Güncel Matematik sayısal zor muydu, öğrenciler ne diyor? LGS sınav yorumları 2021! LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?