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    • 06.06.2021 17:51
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    yayımlandı! 2021 LGS sınav soru, cevapları görüntüleme nasıl yapılır? MEB son dakika...

    yayımlandı ve hemen merakla incelenmeye başlandı. Hayalini kurduğu lisede eğitim görmek isteyen milyonlarca kişi bugün liselere geçiş sınavına katıldı ve iki oturumda düzenlenen sınavda belirli süre içerisinde 90 soruya cevap verdi. 2021 LGS sınavının hemen sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından soru ve cevaplar yayınlandı. Peki 2021 LGS sınav soru, cevapları görüntüleme nasıl yapılır? MEB son dakika gelişmesinden sonra sitede büyük bir yoğunluk oluşmaya başladı.

    takvim.com.tr
    LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!

    Bugün zorunlu olan liselere geçiş sınavı milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti ve milyonlarca aday sınavda ter döktü. Uzun zamandır ders çalışan öğrenciler bilgi birikimlerini sınavda sergiledi ve sınav sonrasında soru ve cevaplarını kontrol etmek için MEB sitesini ziyaret etmeye başladı. LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! 2021 LGS sınav soru, cevapları görüntüleme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İşte ayrıntılar…

    2021 LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    LGS SINAVI İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİ

    İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erdi. Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi.Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

        SINAVDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

        Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmadı. Sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullandı. Sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunduruldu.Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması ve kapı önlerindeki yığılmalar engellendi. Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi olacak. Ancak sınav salonunda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından isteyen öğrenciler, sınav esnasında maskesini çıkarabilecek.
        Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin Kovid-19 risk durumları takip edildi. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrencilerin ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınması için planlama yapıldı.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

        Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

        Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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        Haberler Güncel LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! 2021 LGS sınav soru, cevapları görüntüleme nasıl yapılır? MEB son dakika...