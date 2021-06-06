Bugün zorunlu olan liselere geçiş sınavı milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti ve milyonlarca aday sınavda ter döktü. Uzun zamandır ders çalışan öğrenciler bilgi birikimlerini sınavda sergiledi ve sınav sonrasında soru ve cevaplarını kontrol etmek için MEB sitesini ziyaret etmeye başladı. LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! 2021 LGS sınav soru, cevapları görüntüleme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İşte ayrıntılar…
- LGS liselere giriş sınav soruları cevapları için son dakika TIKLA! 2021 LGS sayısal - sözel cevapları! MEB LGS soru kitapçığı yayınlandı
- 6 Haziran LGS liselere giriş puan katsayı ve yüzdelik dilim hesaplama! 2021 LGS sonuç hesaplama kaç net kaç puan yapar?
- LGS liselere giriş sınav sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte MEB takvimi...
2021 LGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
LGS SINAVI İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİ
İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erdi. Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi.Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.