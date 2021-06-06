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    • 06.06.2021 13:02
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    illere göre başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? MEB ile yayınlandı mı?

    2021 tercih kılavuzu ve yüzdelik dilimleri yayınlandı mı? LGS tercih kılavuzu 2021, nın iki oturumu da tamamlandıktan sonra öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Liseye geçecek öğrenciler için düzenlenen 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı. Peki, yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler (MEB) tarafından açıklanacak tercih kılavuzuna çevirildi.

    takvim.com.tr
    LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    LGS illere göre başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri sınav sonrasında merak edilen konular arasında yer aldı. Liseye geçecek öğrenciler için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı.1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 30 Haziran tarihinde yayınlanacak. Peki, LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak tercih kılavuzuna çevirildi.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.

    YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

    Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

        Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınav koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

        Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

        İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

        TERCİH LİSTESİ NASIL OLUŞTURULUR?

        -MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotuna girin.

        -İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.

        -İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberini tıklayın.

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        -Karşınıza gelen okul türlerinden istediklerinizi işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir.
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