LGS illere göre başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri sınav sonrasında merak edilen konular arasında yer aldı. Liseye geçecek öğrenciler için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı.1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları 30 Haziran tarihinde yayınlanacak. Peki, LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak tercih kılavuzuna çevirildi.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.