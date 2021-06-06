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    • 06.06.2021 18:10
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    sayısal - sözel cevapları! soru kitapçığı - LGS liselere giriş sınav soruları cevapları için son dakika TIKLA!

    sınav soruları cevapları! Türkçe, gibi temel dersler başta olmak üzere nda adaylara sorulan 90 soru öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bu sabah 09:30 itibariyle başladı ve sona erdi. LGS sınavının bitiminin ardından gözler 'nın (MEB) yayımlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. MEB'den gelen son dakika açıklamasıyla LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı ve cevapların yayımlandığı duyuruldu. İşte, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2021 LGS (Sayısal - Sözel) soruları ve cevap kitapçığı!

    takvim.com.tr
    2021 LGS sayısal - sözel cevapları! MEB açıkladı...

    Milyonlarca öğrencinin katılımıyla sona eren LGS sınavının soru ve cevapları araştırılmaya başlandı. Sayısal sözel LGS soru kitapçığı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama geldi. 6 haziran 2021 tarihinde gerçekleşen LGS iki oturum şeklinde yapıldı. Öğrenciler iyi bir liseye girmek için sınavda elinden geleni yapmaya çalıştı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise yayımlandı.

    LGS SORULARI VE CEVAPLARI

    LGS sınavının bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınlayacağı LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. 2021 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sayısal ve sözel soruları açıklandı!

    Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

    LGS SONA ERDİ, SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

    Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

    8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.
    Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

    İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

        LGS'DE SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

        Liselere Geçiş Sınavı yani LGS 6 Hazitan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi.

        Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar;

        -Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

        -Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

        -Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

        -Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        -Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        -Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        -Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        -Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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