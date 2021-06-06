LGS'de okul puanları ekleniyor mu 2021? LGS puan hesaplama nasıl yapılır, okul puanı sınav sonucunu etkiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Milyonlarca kişinin katıldığı LGS sınavının hemen ardından gözler MEB'e çevrildi, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler araştırmalara başladı. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır, okul puanı sınav sonucunu etkiliyor mu?
LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENECEK Mİ?
2020 yılında yapılan sınavda LGS puan hesaplamasında okul notu kullanılmadı. Ortaokul Başarı Puanı (OBP) sınavda değerlendirmeye alınmadı. 2021 yılı için de durumun aynı olması bekleniyor.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.