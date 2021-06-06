LGS'de kaç net kaç puan yapar? LGS puan hesaplama 2021! Liselere geçiş sınavı puan hesaplaması nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl gerçekleştirdiği liselere geçiş sınavına katılım zorunluydu ve yüzyüze bugün düzenlendi. İki oturumda düzenlenen sınavın hemen sonrasında milyonlarca LGS puanının nasıl hesaplandığını, istediği okula girip giremeyeceğini merak eder oldu. Toplam 63 net yapan adayın puanı 409.8718 ve yüzdelik dilimi ise 6,24' tür. Toplam 82 net yapan aday 463.6842 puan ve 0.89 yüzdelik dilime girmektedir.
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LİSELERE GEÇİŞ SINAVINDA KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
LGS sınavında toplam 63 net yapan adayın puanı 409.8718 ve yüzdelik dilimi ise 6,24' tür. Toplam 82 net yapan aday 463.6842 puan ve 0.89 yüzdelik dilime girmektedir
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.