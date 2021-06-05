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    • Güncel
    • 05.06.2021 12:55
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    • 05.06.2021 13:05
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    'li 'ndan hadsiz açıklama: 'yi lilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu

    İP Genel Başkanı , geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı küstah bir şekilde bebek katili 'ya benzeterek tepki çekmişti. İP'ten sonra şimdi de müttefiki 'den benzer bir çıkış geldi. CHP'li , hadsiz bir açıklama yaparak 'yi, lilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu. Muhalefetin Türkiye'yi ve Erdoğan'ı karalayacak bu tarz kara propagandalar için özellikle ABD'den maddi destek aldığı ve "Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğiz" diyen Biden ile iş tuttuğu son günlerde yaşanan gelişmelerle iyiden iyiye ortaya çıkmış oldu.

    Türkiye'yi katil İsrail ile bir tuttu

    'yi, çocukları hava saldırılarıyla katleden İsrail ile bir tutan İstanbul Milletvekili , dünyaya "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor?" diye seslenerek algı yaratma peşine düştü.

    Tanrıkulu'nun bu sözleri sosyal medyada şok etkisi yarattı, CHP'li vekile tepki yağdı.

    TÜRKİYE'Yİ İSRAİL İLE BİR TUTTU
    Tanrıkulu, yayında şu sözleri zarf etti: "Filistin'de çocuklarla ilgili olarak New York Times, İsrail'in muhalif gazetesi, ölen çocuklarla ilgili olarak fotoğraflar yayınladı. Tamam da yani, Türkiye'den Filistin'e bu konuda büyük destek var. Biz de çok destek verdik ama yani Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor?"


    OPERASYONU AKŞENER BAŞLATTI
    CHP'li Tanrıkulu'ndan önce İP lideri benzer bir algı ile Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı karalamak istemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah bir şekilde bebek katili 'ya benzeten Genel Başkanı Meral Akşener, büyük tepki çekmişti.

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