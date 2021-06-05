Türkiye'yi, çocukları hava saldırılarıyla katleden İsrail ile bir tutan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dünyaya "Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor?" diye seslenerek algı yaratma peşine düştü.



Tanrıkulu'nun bu sözleri sosyal medyada şok etkisi yarattı, CHP'li vekile tepki yağdı.





TÜRKİYE'Yİ İSRAİL İLE BİR TUTTU

Tanrıkulu, yayında şu sözleri zarf etti: "Filistin'de çocuklarla ilgili olarak New York Times, İsrail'in muhalif gazetesi, ölen çocuklarla ilgili olarak fotoğraflar yayınladı. Tamam da yani, Türkiye'den Filistin'e bu konuda büyük destek var. Biz de çok destek verdik ama yani Türkiye'de ölen çocuklar konusunda niye kimse sesini çıkarmıyor?"



OPERASYONU AKŞENER BAŞLATTI

CHP'li Tanrıkulu'ndan önce İP lideri Meral Akşener benzer bir algı ile Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı karalamak istemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah bir şekilde bebek katili Binyamin Netanyahu'ya benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, büyük tepki çekmişti.