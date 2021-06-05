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    • 05.06.2021 13:12
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    : 'da soruşturması! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca / silahlı örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    DHA
    İstanbul'da FETÖ soruşturması! Gözaltılar var

    Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, / terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen Kara, Deniz, Hava ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 12 Astsubay ile 10 kapatılan Askeri Okul öğrencisi toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da FETÖ soruşturması! 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi