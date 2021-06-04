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Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılış törenine katıldı. Buradaki temaslarının ardından Başkan Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatına canlı bağlandı.

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a giden Erdoğan, MFA Kocayusuf maske fabrikası açılış törenine katılıyor.

İlerleyen saatlerde Filyos Limanı'na giderek burada müjde vermesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın MFA Kocayusuf maske fabrikasının açılış töreninde konuşmasından satır başları şu şekilde:

Maske fabrikamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatında katkısı olacağını düşünüyorum.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'ncu şirket olarak salgın öncesi seçildi. Firmamızın bu başarı grafiğinde yenilikçi yaklaşımı elbette önemli. Yerli imkanlarla geliştirilen ilk biyo-maske ve emniyetimizin kullandığı maskeler örneklerden sadece birkaçı. Fabrikamızın kurulu gücü yenilenebilir bir enerjiden çevre dostu olması da takdir ediliyor.

Önce yatırım, istihdam, üretim ve son olarak ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi günden güne güçleniyor.



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