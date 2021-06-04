Berat Albayrak'ın sondaj gemileri hamlesi Türkiye'nin enerji yolculuğunda dönüm noktası oldu

Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak. Son dakika haberine göre SETA Enerji Araştırmaları Direktörü Prof. Kemal İnat, Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde satın aldırdığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin Türkiye'nin enerji yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İnat, "Bu keşifler Türkiye'nin bağımsızlığının garantisidir." şeklinde konuştu.

04.06.2021 15:45 - Son Güncelleme: 04.06.2021 16:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





