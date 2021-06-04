Berat Albayrak'ın sondaj gemileri hamlesi Türkiye'nin enerji yolculuğunda dönüm noktası oldu
Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak. Son dakika haberine göre SETA Enerji Araştırmaları Direktörü Prof. Kemal İnat, Berat Albayrak'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde satın aldırdığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin Türkiye'nin enerji yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İnat, "Bu keşifler Türkiye'nin bağımsızlığının garantisidir." şeklinde konuştu.
04.06.2021 15:45
- Son Güncelleme: 04.06.2021 16:03
Türkiye Karadeniz'de 405 milyar metreküp doğalgaz keşfetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Karadeniz'den bir başka rezerv müjdesi vermesi bekleniyor. Amasra-1 bölgesinde yeni bir rezervin tespit edildiği belrtiliyor.
Türkiye, yerli ve milli arama çalışmaları ile keşiflerini ve rezervlerini artırırken, Sabah'a konuşan SETA Enerji Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Kemal İnat önemli bir noktaya dikkat çekti.
İnat, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ortaya koyduğu Milli Enerji Maden Politikası'nın çok önemli olduğunu, aynı dönemde alınan ve muhalefetin çok eleştirdiği gemilerin ise enerji yolculuğunda dönüm noktası olduğunu belirtti.
Kemal İnat, Türkiye'nin güçlü enerji filosunun Doğu Akdeniz'de de hak iddiasının altını doldurduğunu, varlığını ispat ettiğini söyledi.
"BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA VE BAĞIMSIZ ENERJİ ADIMLARI"
SETA Enerji Araştırmaları Direktörü Prof. Kemal İnat, Türkiye'nin bağımsız enerji ve bağımsız dış politika konusundaki mücadelesinin önemine vurgu yaptı şöyle konuştu: