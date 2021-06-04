İki Türk Bayrağının arasında elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşılan Selahaddin Gülen'in FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini organize eden mahrem yapılanması ile örgüt elebaşı Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu belirtildi. Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan zanlının, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi.