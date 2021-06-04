Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahaddin Gülen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Gülen'in, örgütün yurtdışı yapılanmasında yer aldığı, örgütle iltisaklı okulda görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, ve ByLock kullandığı tespit edildi.
SELAHADDİN GÜLEN'İN BAĞLANTILARI
İki Türk Bayrağının arasında elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşılan Selahaddin Gülen'in FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini organize eden mahrem yapılanması ile örgüt elebaşı Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu belirtildi. Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan zanlının, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi.