Çalışmada, suç örgütünün, Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 664 bin 223 TL zarara uğrattıkları, zararın geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 150 milyon TL'yi bulduğu ortaya çıktı.

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