Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan yeni kademeli normalleşme kurallarını bildirdi: Restoran, kafeterya ve benzeri yerler...

    Başkan , 'nin 14 aylık pandemi mücadelesinde büyük yol kat ettiğini söyledi. Yeni kademeli normalleşme kurallarını bildirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın 6 günü 22.00- 05.00 arasında, Pazar ise tam gün olduğunu bildirdi. Restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin açılabileceği müjdesini verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 14 aylık pandemi mücadelesinde büyük yol kat ettiğini söyledi. Yeni kademeli normalleşme kurallarını bildirdi.

    Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay işyerleri olan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamaların pek çok kişi kurumun üzerinde yol açtığı olumsuzluğu biliyoruz.

    Yaz mevsiminde insanlığı uzun süre evlerde tutmanın zor ve anlamsız olduğunu, yurt dışına ziyaretlere çıkacağını da dikkate alıyoruz. Milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların bulunduğunun da idrakindeyiz.

    Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00-Sabah 05.00'e kadar devam edecektir. Pazar günü tam gün kısıtlama olacaktır.

        Temmuz ayında kısıtlama süreleri, vaka ve vefat sayısında değişime göre yeniden belirlenecektir.

        Restoran lokanta, kafetarya, hastane gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00'e göre masaya servis yapılabilecek. Saat 24.00 kadar paketleme servisi sürdürülebilecektir. Pazar günü sadece paket servisi verilmeye devam edecektir.

        Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar hariç sabah 07.00 ile 21.00 arasında çalışabilecektir.

        Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

        Üniversiteler 2021-2022 eğitim yılı 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülebilecektir. Spor kulüpleri genel kurulları Haziran'ın ilk gününden itibaren gerçekleştirebilecektir. Diğer kuruluşlar ise 15 Haziran'dan sonra yapabileceklerdir.

        Kamu kurumlarındaki esnek mesai yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte kademeli normalleşmenin detayları
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni kademeli normalleşme kurallarını bildirdi: Restoran, kafeterya ve benzeri yerler...