Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 14 aylık pandemi mücadelesinde büyük yol kat ettiğini söyledi. Yeni kademeli normalleşme kurallarını bildirdi.
Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay işyerleri olan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamaların pek çok kişi kurumun üzerinde yol açtığı olumsuzluğu biliyoruz.
Yaz mevsiminde insanlığı uzun süre evlerde tutmanın zor ve anlamsız olduğunu, yurt dışına ziyaretlere çıkacağını da dikkate alıyoruz. Milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların bulunduğunun da idrakindeyiz.
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00-Sabah 05.00'e kadar devam edecektir. Pazar günü tam gün kısıtlama olacaktır.