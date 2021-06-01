Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay işyerleri olan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamaların pek çok kişi kurumun üzerinde yol açtığı olumsuzluğu biliyoruz.

Yaz mevsiminde insanlığı uzun süre evlerde tutmanın zor ve anlamsız olduğunu, yurt dışına ziyaretlere çıkacağını da dikkate alıyoruz. Milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların bulunduğunun da idrakindeyiz.