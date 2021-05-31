Alınan bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçakla Ankara Bulvarı'nda yarı çıplak vaziyette yürüdüğü ihbarını alan polis ekibi, olay yerine gitti. M.A. (35) polis aracının kendisine doğru geldiğini görünce bağırarak yanına koştuğu aracın sürücü kısmındaki camını elindeki ekmek bıçağıyla vurarak kırdı.