Gelen son dakika haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde elindeki bıçakla saldırgan tutumlar sergileyen bir kişi herkesi endişelendirdi. Ardından olaya müdahale etmek isteyen polisleri de bıçakla saldırmasının ardından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçakla Ankara Bulvarı'nda yarı çıplak vaziyette yürüdüğü ihbarını alan polis ekibi, olay yerine gitti. M.A. (35) polis aracının kendisine doğru geldiğini görünce bağırarak yanına koştuğu aracın sürücü kısmındaki camını elindeki ekmek bıçağıyla vurarak kırdı.
Polis memuru, araçtan inip kendisine bıçakla saldıran M.A'yı ayaklarına silahla ateş ederek durdurmaya çalıştı. Aracı kullanan diğer polis memuru da araçtan inerek meslektaşına yardım etmeye çalıştı.