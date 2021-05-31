Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Haziran sonrası normalleşme gündemiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.
Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? Maske kullanımı esnetilecek mi? gibi sorular Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası yapacağı açıklama ile yanıt bulacak.
İşte toplantıya ilişkin ipuçları
KAFE VE RESTORANLAR
Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.
Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının ise bir sonraki kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.
DÜĞÜNLER BAŞLAYACAK MI?
Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.
HAFTA SONU KISITLAMALARI SÜRECEK Mİ?
Hafta içi akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00'e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günleri devam edebilir.
SPOR SALONLARI VE HALI SAHALAR
Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.