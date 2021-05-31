HAFTA SONU KISITLAMALARI SÜRECEK Mİ?

Hafta içi akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00'e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günleri devam edebilir.

SPOR SALONLARI VE HALI SAHALAR

Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.