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    • 31.05.2021 18:33
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    nasıl olacak? açıklıyor: Kafe, lokanta, düğün salonu ve maske...

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı si gündemiyle liderliğinde toplandı. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? Maske kullanımı esnetilecek mi? gibi sorular Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası yapacağı açıklama ile yanıt bulacak.

    1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Haziran sonrası normalleşme gündemiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

    Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı? Maske kullanımı esnetilecek mi? gibi sorular Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası yapacağı açıklama ile yanıt bulacak.

    İşte toplantıya ilişkin ipuçları

    KAFE VE RESTORANLAR
    Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.

    Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının ise bir sonraki kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.

    DÜĞÜNLER BAŞLAYACAK MI?
    Toplantıda yaz sezonunun gelmesiyle birlikte düğünlerin başlatılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre düğünlere açık alanda, sınırlı kişi sayısı ve tedbirli şekilde izin verilmesi de planlanıyor.

    HAFTA SONU KISITLAMALARI SÜRECEK Mİ?
    Hafta içi akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00'e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak. Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama Pazar günleri devam edebilir.

    SPOR SALONLARI VE HALI SAHALAR
    Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

        AÇIK ALANDA MASKEYE MESAFE AYARI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.

        OKULLARDA EĞİTİM
        Toplantıda uzaktan eğitime devam eden okullarda yaz aylarında nasıl bir yol izleneceği konusunda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk brifing verecek. Buna göre okulların tatil edilmesi, bu sürede telafi eğitimlerinin başlatılması ve ders zilinin ağustos ayında çalması gibi seçenekler konuşulacak. Bu kapsamda başlatılacak telafi eğitiminin detayları da kabinede konuşulacak başlıklar arasında yer alacak.

        Okulların açılmasıyla ilgili iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması şeklinde...

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