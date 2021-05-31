Son dakika: Okullar açılıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 1 Haziran'da ilkokul 7 Haziran'da ortaokul ve liseler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takviminin eğitime dair detaylarını açıkladı.
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE...
Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.
KÖY OKULLARI
Bakan Selçuk, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan o açıklama;
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.