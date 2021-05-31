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    • Güncel
    • 31.05.2021 20:47
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    • 31.05.2021 21:00
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    Son dakika: 31 Mayıs 2021 vaka ve vefat sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 31 Mayıs 2021 vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Detaylar geliyor...

    30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Okullar açılıyor!
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı