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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'seyircili maç' açıklaması! Gelecek sezonu işaret etti...

    Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

    Başkan Erdoğan'dan 'seyircili maç' açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Spor Toto Süper Lig'in seyircisiz oynandığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

    "Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık.

    19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.



    BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU
    19 Mayıs'ın ruhuna nüfuz edebilen, mesajını çözebilen gençlerimize 2053 vizyonu emanet etmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Beşiktaş futbol kulübümüzün oyuncu, teknik heyeti ve yöneticileri ile bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik.



    ANADOLU EFES VE AYŞE BEGÜM ONBAŞI'YA TEBRİK
    Anadolu Efes'in şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın başarıyı şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Aerobik şampiyonluğunu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe kızımızın başarıların devamını diledik.



        MAÇLARA SEYİRCİ ALINACAK MI?
        Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirdiğimiz Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz



        HALI SAHALAR AÇILIYOR
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halı sahaların haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

        SPOR KULÜPLERİN GENEL KURULLARI
        Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını haziran ayının ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerini belirtti.
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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'seyircili maç' açıklaması! Gelecek sezonu işaret etti...