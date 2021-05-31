Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'seyircili maç' açıklaması! Gelecek sezonu işaret etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Spor Toto Süper Lig'in seyircisiz oynandığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana hamdolsun milletimizle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştık.

19 Mayıs münasebetiyle pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisiyle buluşturacak olan TRT Yıldız'ın resmi açıklamasını gerçekleştirdik.