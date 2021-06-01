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    Aşkın gözü karardı! Genç kız, kendisinden ayrılan sevgilisini "Biz 'lıyız seni dağa kaldırırız" diye tehdit etti

    avukatlarından S.Ç., geçen yıl S.E. ile tanıştı. İkili bir süre ilişki yaşadı. Ancak aralarında çıkan küçük tartışmalar nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen S.E., avukata tehdit mailleri attı. Kendisinin ve ailesinin 'lı olduğunu belirterek 'Seni dağa kaçıracağız' mesajı yolladı. Bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı.

    Dilek Yaman Demir
    Adli vaka

    İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç., geçen yıl S.E. ile tanıştı. İkili bir süre ilişki yaşadı. Ancak aralarında çıkan küçük tartışmalar nedeniyle ayrıldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen S.E., avukata tehdit mailleri attı. Kendisinin ve ailesinin 'lı olduğunu belirterek 'Seni dağa kaçıracağız' mesajı yolladı. Bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Ayrıca avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini, bunun için kendisine 2 bin euro para vermesi gerektiğini söyledi. Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa dilekçe verdi. Kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen S.E.'nin cezalandırılmasını istedi.

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    Haberler Güncel Aşkın gözü karardı! Genç kız, kendisinden ayrılan sevgilisini "Biz PKK'lıyız seni dağa kaldırırız" diye tehdit etti