Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Taksim Camii'nde diğer semavi dinlerin mensuplarına ibadet yeri ayrıldığı yalanının ilk kez 27 Mayıs'ta CHP'nin haber ajansı ANKA tarafından servis edildiği ortaya çıktı.
ANKA'DAN "DİĞER SEMAVİ DİNLERE DE İBADET İMKANI" BAŞLIKLI YALAN HABER!
Sabah'ın aktardığına göre, ANKA Haber Ajansı'nın 27 Mayıs tarihinde abonelerine servis ettiği "Taksim Camisi yarın açılıyor" başlıklı haberde, "Diğer semavi dinlere de ibadet imkanı. Aynı anda 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camide, semah ve cem salonları da bulunuyor. Camide, diğer semavi dinlere mensup insanların ibadet edebileceği alanlar mevcut" iddiasında bulunuldu.
Söz konusu yalan haberi ANKA Haber Ajansı muhabiri Eda Sönmez hazırlamış. ANKA Haber Ajansı'nın, haberde yer alan gerçek dışı içeriği kaldırmaması dikkat çekiyor.
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