"28 Mayıs 2021'de yayınlanan 'Taksim'de ilk Cuma' başlıklı haberimizde, yanlış anlaşılmadan kaynaklanan Taksim Camisi'nde diğer semavi dinlerin mensupları için de ibadet alanları ayrıldığıyla ilgili hatalı bir bilgi yer almıştı. Yanlış anlaşılma Taksim Camisi'nde mevlevihaneye benzer çok amaçlı bir alan nedeniyle yaşanmıştır. Taksim Camisi'nde diğer dinler için ayrılan bir alan bulunmamaktadır."