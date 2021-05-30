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    • 30.05.2021 18:19
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    oluşumu , ını silmiyor!

    ’nde diğer semavi dinlerin mensuplarına ibadet yeri ayrıldığı ı ilk kez 27 Mayıs'ta tarafından servis edildiği belirlendi. Basın Müşaviri ANKA'ya tepki göstererek, "Hala ajansın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor" ifadelerini kullandı. Hürriyet de söz konusu iyle ilgili düzeltme yayınladı. Haberin detayları...

    CHP'nin haber ajansı Taksim Camii yalanında ısrarcı!

    Taksim Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Taksim Camii'nde diğer semavi dinlerin mensuplarına ibadet yeri ayrıldığı yalanının ilk kez 27 Mayıs'ta CHP'nin haber ajansı ANKA tarafından servis edildiği ortaya çıktı.

    ANKA'DAN "DİĞER SEMAVİ DİNLERE DE İBADET İMKANI" BAŞLIKLI YALAN HABER!

    Sabah'ın aktardığına göre, ANKA Haber Ajansı'nın 27 Mayıs tarihinde abonelerine servis ettiği "Taksim Camisi yarın açılıyor" başlıklı haberde, "Diğer semavi dinlere de ibadet imkanı. Aynı anda 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camide, semah ve cem salonları da bulunuyor. Camide, diğer semavi dinlere mensup insanların ibadet edebileceği alanlar mevcut" iddiasında bulunuldu.

    Söz konusu yalan haberi ANKA Haber Ajansı muhabiri Eda Sönmez hazırlamış. ANKA Haber Ajansı'nın, haberde yer alan gerçek dışı içeriği kaldırmaması dikkat çekiyor.

    ORHAN: (YALAN HABER) HALA AJANSIN İNTERNET SİTESİNDE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALIYOR

        Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, ANKA Haber Ajansı'nı eleştirdi.

        CHP oluşumu olan ANKA'ya tepki gösteren Orhan, "Taksim Camii'nde diğer semavi dinlerin mensuplarına ibadet yeri ayrıldığı yalanı ilk kez 27 Mayıs'ta ANKA Haber Ajansı tarafından yazılmış. Hala ajansın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alıyor." dedi.

        "HÜRRİYET GAZETESİ DÜZELTME YAYINLADI"

        Burak Orhan, şunları söyledi:

        "Hürriyet Gazetesi, dün internet sitesinde yer alan Taksim Camii'nde diğer semavi dinlerin mensupları için ibadet alanı olduğuna ilişkin haberiyle ilgili düzeltme yayınladı. Taksim Camii'nde diğer semavi dinlerin mensupları için bir ibadet alanı bulunmamaktadır."



        HÜRRİYET: YANLIŞ ANLAŞILMADAN KAYNAKLANAN HATALI BİLGİ

        Hürriyet Gazetesi de, konuya ilişkin düzeltme yayınladı. Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan düzeltme metninde şu ifadeler yer aldı:

            "28 Mayıs 2021'de yayınlanan 'Taksim'de ilk Cuma' başlıklı haberimizde, yanlış anlaşılmadan kaynaklanan Taksim Camisi'nde diğer semavi dinlerin mensupları için de ibadet alanları ayrıldığıyla ilgili hatalı bir bilgi yer almıştı. Yanlış anlaşılma Taksim Camisi'nde mevlevihaneye benzer çok amaçlı bir alan nedeniyle yaşanmıştır. Taksim Camisi'nde diğer dinler için ayrılan bir alan bulunmamaktadır."

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