Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin Kandil'in sözcüsü HDP ile olan ittifakına ilişkin zehir zemberek ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAY SÖZLER

İnce, HDP ile ittifakını gizli saklı yürütmeye çalışan Kılıçdaroğlu için "Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Milletin önünde görüşürüm görüşeceksem. Ama hem yukarda görüşüp, basın toplantısından kaçmam yürekli dururum." dedi.