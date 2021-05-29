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    • 29.05.2021 11:50
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu üzerinden vurdu: "Yukarda görüşüp basın toplantısından kaçmam"

    Genel Başkanı , CHP lideri 'nu üzerinden vurdu. HDP ile görüşme ve ittifak meselesine değinen İnce, "Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Milletin önünde görüşürüm görüşeceksem. Ama hem yukarda görüşüp, basın toplantısından kaçmam yürekli dururum." dedi.

    Kılıçdaroğlu'nu HDP üzerinden vurdu

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İnce, CHP'nin Kandil'in sözcüsü HDP ile olan ittifakına ilişkin zehir zemberek ifadeler kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NA OLAY SÖZLER
    İnce, HDP ile ittifakını gizli saklı yürütmeye çalışan Kılıçdaroğlu için "Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Milletin önünde görüşürüm görüşeceksem. Ama hem yukarda görüşüp, basın toplantısından kaçmam yürekli dururum." dedi.

    Muharrem İnce, "Bizi ziyarete gelirler, 'hoş geldiniz, sefa geldiniz' gizli saklı yok. Milletin gözünün önünde herkes bilecek. Bizim 6 kırmızı
    çizgimiz var. Onlardan birisi terörün her türlüsünü kınamak."     şeklinde konuştu.



    İnce, "Senin teröristin, benim teröristim olmaz. Terörün her türlüsünü kınarsan bir metin yazarız, imza atarsan herkesle konuşuruz. Ama bu çizgilerimizle bir başka parti çıkar…." ifadelerini kullandı.

        ATATÜRK UYARISI
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Atatürk'le ilgili kırmızı çizgimiz var. Uyarsa görüşmeler devam eder, uymazsa çay içer orada kalırız. Görüşme biter. Milleti kandırmayız." dedi.

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        Kılıçdaroğlu'nu HDP üzerinden vurdu
        Haberler Güncel Muharrem İnce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu HDP üzerinden vurdu: "Yukarda görüşüp basın toplantısından kaçmam"