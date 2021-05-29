Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim depreminin ardından İzmir'deki depremzedelerin yaralarını sarmak ve kentin 50 yıllık deprem dönüşümünü tamamlamak üzere çalıştıklarını belirterek, "Bugün depremzede vatandaşlarımız 'Allah sizden razı olsun.' diyor. Bizim için en büyük mutluluk budur. Depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah sonuna kadar da söz verdiğimiz gibi onları yalnız bırakmadan konutlarını, okullarını vereceğiz." dedi.
İzmir'deki depremden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yapımı süren konut projeleri ile rezerv alandaki projelerde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, çalışmalarda gelinen son durum hakkında açıklama yaptı.
Depremzedelerin yaralarını sarmak için hızlı hareket ettiklerini, onlar için bir saatin dahi önem taşıdığını bildiklerini kaydeden Kurum, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında başlattığı seferberlik kapsamında bugüne kadar 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptıklarını, 10 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına aldıklarını dile getirdi.
5 YILLIK SÜREÇTE 1,5 MİLYON KONUT
Hedeflerinin her yıl 300 bin, gelecek 5 yıllık süreçte de 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak olduğunu bildiren Kurum, dönüşüm konusunda hızlı, gönüllü ve yerinde prensipleriyle hareket ettiklerine işaret etti.
Sadece İzmir'de depremzedelere 10 milyon lira kira, taşınma gibi yardımlarda bulunduklarını, İzmir iş dünyası iş birliğiyle depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ev hibe etmek için çalışma yürüttüklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:
"Belediye başkanlarımıza da talimatımız şudur; ağır, orta ve az hasarlı binalar için belediyelerimiz de işin bir tarafından tutacak. Vatandaşımız da dönüşmeye razı. Bakanlık olarak biz de verilmesi gereken her türlü desteği vereceğimizi, belediyelerimize de ilettik. Gelen her türlü talebi karşılamaya gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda da onların yarasını saracak desteği vermeye çalışıyoruz. Amacımız 50 yıllık, 100 yıllık planları yapmak. Bu alanda İzmir'in deprem dönüşümü noktasında 50 yıllık planlamasını yapacak şekliyle hareket ediyoruz."