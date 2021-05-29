



DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Öte yandan, Bakan Kurum, Bayraklı bölgesindeki temasları sırasında depremzede vatandaşlarla sohbet etti.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Kurum'un yanına yaklaşan Gülnaz Gönülçalan, 3 yaşından beri gurbette olduğunu, kazandıkları parayla bir ev alabildiklerini, onun da depremde yıkıldığını söyledi.

Depremde kaybettiği evinin yeniden yapıldığını ifade eden Gönülaçan, "O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim yanlış anlamayın. Başımdan geçenleri söylüyorum. Sözünüzün arkanızda duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılar sunarız." dedi.

Bakan Murat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel attığında söz verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ağustos itibarıyla konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Şu gördüğünüz şu an temel seviyesinde olan inşaat, inşallah ağustos sonu itibarıyla bitecek. İnşallah eylül ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Deprem ekim ayında oldu tüm Türkiye İzmir için üzüldü. Yaraları sarmak üzere çalışmalar yaptık. Bitene kadar da sözümüzün arkasındayız inşallah."

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanındaki incelemelerin ardından, kanser tedavisi gören eşi Ziynet Sertel'i kaybeden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum'a inceleme ve ziyaretleri sırasında Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleriyle bürokratlar eşlik etti.

