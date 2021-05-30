İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un yol kenarındaki duvarlarına yapılan peyzaj uygulamalarını sökmeyi sürdürüyor. İBB en son Zeytinburnu Kavşağı'ndaki duvar peyzajını söktü.
İBB'nin duvar peyzajını söktüğünü gösteren görüntüleri paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'ye tepki gösterdi.
"YAPRAKLAR ALKIŞLASIN ŞİMDİ"
Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu taşıma ve ulaşıma dair çözüm vaatlerini otobüsleri sarıya boyayarak yerine getiren CHP'li İBB Başkanı; çevreye dair vaatlerini de çiçek ve bitkileri söküp duvarları yeşile boyayarak gerçekleştiriyor. Yapraklar alkışlasın şimdi" ifadelerini kullandı.
"BAKMAYI BECEREMEDİKLERİ GİBİ KALDIRIRKEN DE ZARAR VERİYORLAR"
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu ise İBB'nin dikey bahçeleri sökmesine tepki göstererek, "1 rozete 6 bin 700 lira 1 kg baklavaya 392 lira Çeşme maketine 70 bin lira Buşon açmaya 3 bin lira veren CHP'li İBB, İstanbul'un dikey bahçelerine israf diyor. Bakmayı beceremedikleri gibi kaldırırken de zarar veriyorlar. İşte CHP bu..." dedi.