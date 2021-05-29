SON DAKİKA: CHP’li İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu silah kaçakçısı çıktı!

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat'ın, Suriye'den Türkiye'ye silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.
Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'ndan 26 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapan ve Cerablus'taki görevlileri taşıyan minibüste yapılan aramada, 13 adet AK47 Kalaşnikof uzun namlulu silah yakalandı.
8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRLİ İŞ BİRLİĞİ
Çok sayıda şarjör ve merminin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan minibüs şoförü T.G., taşıma işlemini "Polat" diye bildiği kişinin isteği doğrultusunda 8 bin lira karşılığında yaptığını anlattı.