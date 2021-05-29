SON DAKİKA: CHP’li İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu silah kaçakçısı çıktı!



8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA KİRLİ İŞ BİRLİĞİ

Çok sayıda şarjör ve merminin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan minibüs şoförü T.G., taşıma işlemini "Polat" diye bildiği kişinin isteği doğrultusunda 8 bin lira karşılığında yaptığını anlattı.