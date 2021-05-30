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    • 30.05.2021 18:10
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    CHP'li İBB'ye bağlı 'nin 392 TL'ye tatlı aldığı Köşkeroğlu Gıda'da en yüksek tatlının fiyatının 202 TL olduğu ortaya çıktı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda; İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin () 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti. Tatlının alındığı Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlının en yüksek fiyatının 202 liraya sarma olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

    392 TL'ye tatlı!

    CHP'li yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Denetim Raporu'nda İBB'nin bağlı kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin () 1 kilo tatlıyı 392.70 liraya aldığı tespit edilmişti.

    KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN TATLININ EN YÜKSEK FİYATI 202 LİRA
    Sabah'ın haberine göre 'nün 2 Ocak 2020 tarihinde 1 kilosu 392.70 liraya satın aldığı tatlının satıldığı firmanın Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi. Köşkeroğlu Gıda'da satılan tatlının en yüksek fiyatının 202 liraya sarma olduğu öğrenildi.

    KÖŞKEROĞLU GIDA'DA SATILAN BİR KİLO TATLININ FİYATI
    Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin internet sitesinde satışa sunulan tatlıların 1 kilosunun fiyatları şöyle:

    Sarma: 202 lira

    Gelin Bohçası: 200 lira

    Padişah: 200 lira

    Midye: 198 lira

    Havuç Dilimi: 176 lira

    Özel Kare Baklava: 176 lira

    Fıstıklı Burma Kadayıf: 169 lira

    Şöbiyet: 166 lira

    Fıstıklı Dürüm: 164 lira

    Özel Prens Fıstıklı: 164 lira

    Kuru Baklava: 160 lira

    Fıstıklı Baklava: 148 lira

    Cevizli Baklava: 128 lira

    Cevizli Özel Prens: 128 lira

    Cevizli Lüks Burma: 125 lira

    İETT Genel Müdürlüğü'nün 16 ay önce bir kilo tatlıyı Köşkeroğlu Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nde 392.70 liraya nasıl satın aldığının araştırılacağı öğrenildi.

    1 KİLO TATLI İÇİN 392 LİRA: Raporda, İETT Genel Müdürlüğünce, 2020'ye ilişkin Temsil ve Tanıtma Giderleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı alımların piyasa fiyatının üzerinde olduğuna, bazı alımlara ilişkin detay bilgilerin ise faturalarda yer almadığına dikkat çekildi. Buna göre geçen yıl 2 Ocak'ta 1 kilo tatlının 392.70 liraya alındığı bildirildi.

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    392 TL'ye tatlı!
    Haberler Güncel CHP'li İBB'ye bağlı İETT'nin 392 TL'ye tatlı aldığı Köşkeroğlu Gıda'da en yüksek tatlının fiyatının 202 TL olduğu ortaya çıktı!