1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi yoksa ders işlenecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuyla ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor ve MEB'den gelen son dakika açıklamaları merak ediyor. Peki koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen eğitimler yüzyüze eğitime mi dönecek, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
31 Mayıs Pazartesi günü eğitim yapılmayacak. Ancak öğrenciler koronavirüs salgını döneminde olduğu gibi 31 Mayıs Pazartesi günü de uzaktan eğitim yani online eğitim almaya devam edecek. 31 Mayıs günü yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında karar açıklanacak.
MEB AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce bu konuda yaptığı açıklamada; "Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" demişti.