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    • 30.05.2021 18:04
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    1 Haziran'da ? ? MEB açıklaması...

    Gündemde yüzbinlerce kişi 1 Haziran'da ? Sorgulaması sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında online eğitim görüyor ve kademeli normalleşme sonrasında okulların durumu merak konusu oluyor. Peki ? Yoksa online işlenmeye devam mı edecek? Okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) geldi. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    1 Haziran'da okullar açılacak mı?

    1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi yoksa ders işlenecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi konuyla ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor ve MEB'den gelen son dakika açıklamaları merak ediyor. Peki koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleşen eğitimler yüzyüze eğitime mi dönecek, okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    31 Mayıs Pazartesi günü eğitim yapılmayacak. Ancak öğrenciler koronavirüs salgını döneminde olduğu gibi 31 Mayıs Pazartesi günü de uzaktan eğitim yani online eğitim almaya devam edecek. 31 Mayıs günü yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında karar açıklanacak.

    MEB AÇIKLAMASI GELDİ!

    Milli Eğitim Bakanlığı daha önce bu konuda yaptığı açıklamada; "Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir" demişti.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

        KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

        Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi yoksa ders işlenecek mi? MEB açıklaması...