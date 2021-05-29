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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1.5 asırlık bir hayali gerçekleştirdi: 'nin açılışında dünyaya mesaj gönderdi

    , dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Dört yıldır inşası süren , dualarla ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hamidti, devlet protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta namazı Başkanı Prof. Dr. kıldırdı.

    Türkiye, dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Dört yıldır inşası süren Taksim Camii, dualarla ibadete açıldı. Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hamidti, devlet protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta namazı Başkanı Prof. Dr. kıldırdı. Başkan Erdoğan, konuşmasında şu mesajları paylaştı:

    'ni, 'ine verdiğimiz bir selam, 'un Fethi'nin 568'inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum.

    TAKSİM Camii, 1.5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen döneminde ve Bezm-i Alem Camiileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.

    28 ŞUBAT ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013'te tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda ı bulduk.

    BARBAROS Bulvarı üzerinde 'ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz.

    MİLLETİMİZİN canı pahasına koruduğu vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak için uğraşanların sonu hüsran olacaktır. Bu saldırıların hepsini akamete uğrattık. Bundan sonra da aynı azim, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

    TAKSİM Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan herkesi rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın.

    BAŞKAN'DAN ÖZEL HEDiYE


    CUMHURBAŞKANI Erdoğan, aslı 'nda bulunan özel hat yazılı Kuran-ı Kerim'i Taksim Camii'ne hediye etti.

    İLKLERi BARINDIRIYOR


    TOP-Down sistemi ile inşa edilen Taksim Camii'nde bir ilke imza atıldı. Bu sistemle temeli yapmadan inşaatın ortasından başlandı. Ortanın üstünü yaptıkça eş zamanlı olarak temele doğru da inildi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1.5 asırlık bir hayali gerçekleştirdi: Taksim Camii'nin açılışında dünyaya mesaj gönderdi