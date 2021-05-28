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    • 29.05.2021 02:00
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    ? , ? 6 gün mü sürüyor?

    Gündemde Müslüman alemi yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından en çok araştırılan konulardan biri şevval ayı oldu ve oruç tutmak isteyen İslam alemi , ? 6 gün mü sürüyor? Sorgulamalarını yapmaya başladı. Peygamberimiz Hz. Muhhamed'in sünnetine uymak için oruç tutmak isteyen vatandaşlar için şevval orucuna ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Şevval orucuna nasıl niyet edilir?

    Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? 6 gün mü sürüyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra bu orucu tutmak isteyen yüzbinlerce Müslüman vatandaş hata yapmamak ve ibadetini doğru bir şekilde yerine getirmek istediği için Şevval ayı ve orucuna ilişkin bilgileri merak ederek gündemde sıkça araştırır oldu. İşte detaylar…

    ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.

    İşte Şevval orucu kazaya sayılır mı sorusunun yanıtı;

    RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ?

    İşte Diyanet açıklaması...

    Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

    Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2021 yılında Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk gelmektedir. 2021 Diyanet Takvimi'ne göre Şevval ayı 10 Haziran (son gün) itibariyle sona erecek.

        ORUÇ TUTULURKEN NASIL NİYET EDİLİR?

        Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nâfile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Meselâ; "yarın oruç tutmaya" veya "yarınki günün orucunu tutmaya" niyet edilse, ertesi gün ramazan ise, bu niyet ramazan orucuna niyet yerine geçer; ertesi gün, daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur. Hatta ramazan günleri ramazan orucu için ve oruç tutulması adanan gün, adak orucu için belirli hale geldiği için, kişi bugünlerin öncesinde niyet ederken "Yarın nâfile oruç tutmaya niyet ettim" dese bile, tutacağı oruç nâfile oruç değil, vakti belirli olan oruç yerine geçer.

        Çünkü orucun ifa edilmesi için belirlenen vakit içinde yine aynı cinsten ikinci bir ibadet yapılamayacağından, yani oruç dar zamanlı bir vâcip olup vakit de bunun miyarı olduğundan, niyet asıl yapılması gereken ibadete râci olur. Bununla birlikte bunlar için geceleyin niyet edilmesi ve ne orucu olduğunun belirlemesi (tayin) daha faziletlidir. Meselâ "Yarınki ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" demekle belirleme yapılmış olunur.
        Fakihlerin çoğunluğuna göre ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi şarttır. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadet olup, öteki günlerde tutulan veya tutulacak olan oruçla ilişkisi yoktur; dolayısıyla bir günün orucu bozulduğu zaman sadece o günün orucu bozulmuş olur, öteki günlerin orucu bundan etkilenmez.
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        Haberler Güncel Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Şevval orucu ne zaman, nasıl tutulur? 6 gün mü sürüyor?