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    • 28.05.2021 13:13
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    SON DAKİKA: 'nin açılış gününde İP Genel Başkanı 'in 8 yıl önce attığı tweet akıllara geldi

    Son dakika haberleri... Başkan 'ın Başkanı adayı olduğu döneminden beri hayali olan 'nde artık sona gelindi. Cami bugün ibadete açılırken İP Genel Başkanı 'in de 1 Haziran 2013'te attığı "Taksim'e cami değil AVM yapacaklar" tweeti akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    Hayırlı Cumalar Meral Hanım

    Bundan tam 27 yıl önce Taksim'de cami yapılacak noktayı işaret eden dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak Taksim Camisi'ni ibadete açıyor.

    "GEZİ ÇOK GÜZEL GELSENE"
    Bundan tam 8 yıl önce ise "Mesele ağaç değil sen hala anlamadın mı?" diyenler Taksim Meydanı'nda sözlde ağaçların kesileceğini AKM'nin yıkılacağını bahane ederek seçimle gelmiş iktidarı devirmeye kalkıştılar. Emperyalist güçlerin ve terör gruplarının güdümünde olan gruplara Türkiye içinden de siyasiler destek verdi. O dönem Taksim'e çıkanlar her fırsatta "Gezi çok güzel gelsene" diyerek kendilerine destek istiyordu.

    Meral Akşener de o isimlerden biriydi. Akşener, Gezi kalkışması sırasında AK Parti iktidarının Taksim'e cami değil AVM yapacağına inandığı bir tweet atmıştı. O tweet 8 yıl sonra ve ne tesadüf ki hemen hemen aynı günlerde bir kez daha gündemde.

        Akşener o günlerde şunu yazmıştı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi,şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar."

        AYASOFYA'DA NAMAZ KILMIŞTI
        Hacı olan ve geçtiğimiz yıl Ayasofya Camisi ibadete açıldıktan sonra camide namaz kılan Akşener, kadınlar için 620 kişilik ibadet alanı olan Taksim Camisi'nde namaz kılacak mı? İlerleyen günlerde göreceğiz.
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