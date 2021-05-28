Alman DW'den Taksim Camii hazımsızlığı!

19 Ocak 1994 yılında henüz İstanbul belediye başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler verirken söylediği "İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur" ifadelerini kullanmıştı.
Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim'e cami projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, bugün ibatede açılıyor.
AYASOFYA'DAN DA RAHATSIZ OLMUŞLARDI
Daha önce Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından rahatsızlık duyan Alman basını, Taksim Camii için de provokatif ifadelerin yer aldığı bir habere imza attı.