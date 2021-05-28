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    • 28.05.2021 14:37
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    SON DAKİKA: Camiye karşı olanlar Başkanı Prof. Dr. 'ın 'nde kılıçsız çıkmasına şaşırdı

    Son dakika haberleri... bugün cuma namazıyla açıldı. Camideki ilk namaz öncesi Başkanı Prof. Dr. , cuma hutbesi verdi. Erbaş'ın hutbeye kılıçsız çıkması ise camiye karşı çıkanları camiyle işi olmayanları şaşırttı. Erbaş'ın 'ndeki hutbeye kılıçla çıkması sonrası tarihi gelenekleri bilmeyenler hop oturup hoş kalkmıştı.

    takvim.com.tr
    Erbaş Taksim Camisi'nde hutbeye neden kılıçsız çıktı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı adalyığı döneminden bu yana 27 yıllık hayali olan Taksim Camisi bugün nihayet ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Taksim Camisi'ndeki ilk namazda cuma hutbesini irad etti.

    BU SEFER KILIÇ YOKTU
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bundan yaklaşık 10 ay önce Ayasofya Camisi'ndeki ilk hutbesinin aksine Taksim Camisi'ndeki hutbeye kılıçsız çıktı.

    CAMİ KARŞITLARI ŞAŞKIN
    Ayasofya Camisi'nin açılmasına karşı olanlar, Taksim Meydanı'na camiye karşı olanlar ve tarih ile geleneklerden uzak olanlar ise şaşkın. "Taksim Meydanı'nda kılıçlı hutbe" diye haberlerini hazırlayanlar geri adım atmak zorunda kaldı.

        KILIÇLA HUTBE GELENEĞİ NEDİR?
        Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına 3 Hilalli kılıç konulurdu.

        HUTBELERDE SOL ELLE KULLANILIYOR
        Hutbede kılıç taşımanın, hatta kılıcı hangi elle tutulacağı dahi özel anlam taşıyor. Sağ ele alınan kılıç, 'kullanma' niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor
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