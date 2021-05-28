Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı adalyığı döneminden bu yana 27 yıllık hayali olan Taksim Camisi bugün nihayet ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Taksim Camisi'ndeki ilk namazda cuma hutbesini irad etti.
BU SEFER KILIÇ YOKTU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bundan yaklaşık 10 ay önce Ayasofya Camisi'ndeki ilk hutbesinin aksine Taksim Camisi'ndeki hutbeye kılıçsız çıktı.
CAMİ KARŞITLARI ŞAŞKIN
Ayasofya Camisi'nin açılmasına karşı olanlar, Taksim Meydanı'na camiye karşı olanlar ve tarih ile geleneklerden uzak olanlar ise şaşkın. "Taksim Meydanı'nda kılıçlı hutbe" diye haberlerini hazırlayanlar geri adım atmak zorunda kaldı.