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    • 26.05.2021 19:42
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    Son dakika! toplantısı sonrası Bakanı 'dan açıklaması

    Son dakika haberine göre video konferans yöntemiyle toplandı. Bakanı , toplantının ardından saat 19.20’de üzerinden canlı açıklama yaptı. Peki kısıtlamalar kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bakan Koca, lamada yeni aşamaya geçildiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını duyurdu. İşte detaylar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Bakan Koca, yerli aşı ve Türkiye'deki aşılamada yaşanan süreçle ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

    Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.

    Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarını faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşması yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.

    Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı, en kısa sürede yürüten program yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.

    İlk geliştirilen korona aşısı olan BioNTech aşısının da ülkemizde yürütülen faz-3 çalışmalarını da takip ediyoruz.

    5 MİLYON DOZ DAHA BIONTECH AŞISI GELİYOR

    Üretim kapasitesiyle ilgili gelişmeleri de 30 milyon doz olarak anlaştığımız anlaşmayı 120 milyon doza çıkarttık.

    Haziranda teslim edilecek 30 milyon dozun ilk bölümü ülkemize ulaştı. Haziran başında 5 milyon doz daha ülkemize ulaşacak.

    50 milyon Sputnik doz aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk.

    En kısa sürede faz-3 çalışmaları başlayacaktır. Çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının da yaklaştığının müjdesini vermek isterim.

    Ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş buluyoruz. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler olacaktır. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla salgından bu yaz ülkemizin kurtulacağı açıkça görünmüştür.

    Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor.

    Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

    "BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak.

        Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

        SON 24 SAATTE 9 BİN 375 VAKA

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

        Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.

        Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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