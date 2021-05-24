Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor.

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör oyuncuları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

"VİRÜS AÇIK ALANDA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"



Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, normalleşme kapsamında AVM'lerin kapalı mağazalarının açılıp aynı AVM içinde açık alanı bulunan restoranlara izin çıkmamış olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Sektörde dünyanın birçok ülkesinde açık alanda faaliyete izin verildiğine dikkat çeken Demirer, "Bilim Kurulu üyeleri de yaz mevsiminde açık alanlarda virüsün 19 kat etkisini kaybettiğini açıkladı. Bu durumda biz de en azından açık alanlarda hizmet verebiliriz. Açık alanları olmayan işletmeler için de belediyeler bu yaza özel kaldırımlara masa atılmasına izin vermeli" dedi.