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    • 24.05.2021 19:01
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    ? , ? Avrupa modeli…

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor ve bu kapsam uzun süredir restoranlar, lar, kafeler kapalı, farklı şekillerde hizmet veriyor. Şimdiden vatandaşların gözü kulağı Kabine Toplantısı’ndan çıkacak karara çevrildi. Peki Lokanta, ? Restoran ve lokantalar için Avrupa modelinin uygulanması isteniyor ve bu konu sıklıkla gündeme geliyor. İşte haberin merak edilen detayları…

    takvim.com.tr
    Lokantalar ne zaman açılacak?

    Lokantalar ne zaman açılacak? Lokanta, restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş ve esnaf konuyla ilgili son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor ve detayları araştırıyor. Peki lokanta, kaf eve restoranların hizmet vereceği tarih açıklandı mı? Avrupa modeli uygulanacak mı? İşte konuya dair detaylar…

    LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Kafeler ve restoranlar için karar, geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Bu kararlara göre Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

    - Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

    - Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

    LOKANTA VE RESTORANLAR 1 HAZİRANDA HİZMET VERECEK Mİ?

    17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde;- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Bu işletmeler ile ilgili kesin karar ise 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.

        AVRUPA MODELİ İSTENİYOR

        Restoran ve kafelerin artık bir darboğazda olduğunu belirten sektör temsilcileri, sektörün nefes alabilmesi için Avrupa modelinin acilen hayata geçirilmesi çağrısını yaptı.

        Bilim Kurulu'nun açıklamalarına göre virüsün açık alanda etkisini 19 kat kaybettiğini aktaran sektör temsilcileri, kafe ve restoranların bahçe-balkon gibi açık alanlarında çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

        Açık alanı olmayan esnaf için de bu yaz için özel bir kararla belediyelerin kaldırımlara masa atma izni vermesi gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, bu kararın bir an önce uygulamaya alınmasını istiyor.

        "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu yönde bir müjde bekliyoruz. Açık alanlarda faaliyet göstermemiz için izin çıkmasını umut ediyoruz" diyen sektör oyuncuları, bu şekilde açılmaya hem sektörün hem de vatandaşların ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

        "VİRÜS AÇIK ALANDA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

        Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, normalleşme kapsamında AVM'lerin kapalı mağazalarının açılıp aynı AVM içinde açık alanı bulunan restoranlara izin çıkmamış olmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Sektörde dünyanın birçok ülkesinde açık alanda faaliyete izin verildiğine dikkat çeken Demirer, "Bilim Kurulu üyeleri de yaz mevsiminde açık alanlarda virüsün 19 kat etkisini kaybettiğini açıkladı. Bu durumda biz de en azından açık alanlarda hizmet verebiliriz. Açık alanları olmayan işletmeler için de belediyeler bu yaza özel kaldırımlara masa atılmasına izin vermeli" dedi.
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