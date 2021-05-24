Lokantalar ne zaman açılacak? Lokanta, restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Tüm illerden milyonlarca vatandaş ve esnaf konuyla ilgili son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor ve detayları araştırıyor. Peki lokanta, kaf eve restoranların hizmet vereceği tarih açıklandı mı? Avrupa modeli uygulanacak mı? İşte konuya dair detaylar…
LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler ve restoranlar için karar, geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Bu kararlara göre Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
LOKANTA VE RESTORANLAR 1 HAZİRANDA HİZMET VERECEK Mİ?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde;- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Bu işletmeler ile ilgili kesin karar ise 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.