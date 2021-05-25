1 Haziran'da okullar açılacak mı? MEB Ziya Selçuk son dakika okullar ne zaman açılacak?

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar.

Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkânları aslında."