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    • 25.05.2021 11:15
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    1 Haziran'da ? ?

    1 Haziran'da ? açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Okulların açılmasında en önemli konu normalleşme olacak. 1 Haziran'dan itibaren alınacak normalleşme kararlarıyla okulların açılıp açılmayacağı belli olacak. Gözler kabine toplantısına çevrildi!

    takvim.com.tr
    1 Haziran'da okullar açılacak mı? MEB Ziya Selçuk son dakika okullar ne zaman açılacak?

    1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? MEB Ziya Selçuk son dakika açıklamaları gündemde araştırılan konulardan birisi. Öğrenciler ve veliler okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Tam kapanma döneminden önce okullarda uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılmıştı. Normalleşmeyle birlikte, 2 Temmuz'da kapanacak okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği de merak ediliyor. Peki okullar açılacak mı?

    1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Öğretmenlerin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar.

    Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkânları aslında."

    Öğretmen atamalarının sürekli gündemlerinde olduklarını anlatan Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkânlar dâhilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler." ifadelerini kullandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu şekildeydi: "Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir. " denildi.

        GÖZLER KABİNEDE!

        Bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ve Kabine Toplantısı sonucunda okulların açılış tarihi netlik kazanacak. 1 Haziran Salı günü okula dönüş kararı bu toplantılar ışığında alınacak.

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