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    • 26.05.2021 09:04
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    Son dakika: ’te 5 katlı binanın çöktü

    Son dakika haberine göre ’te inşaat kazı alanında toprak kayması oldu. Kazı alanının bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın çöktü. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken yetkililer tedbir amaçlı 5 katlı binayı tahliye etti. te yandan binanın boşaltılmasından dolayı gidecek yeri olmayan vatandaşlar için kalacak yerler tahsis edildi.

    Pendik’te büyük panik: Her şey bir anda oldu

    Olay, Şeyhli Mahallesi'nde 5 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatta kepçe ile temel kazma çalışmaları sürerken apartmanın giriş tarafındaki saat 20.00 sıralarında biranda çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 5 katlı apartmanın giriş kısmında yaşanmasından dolayı zabıta ve polis ekipleri apartman çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 5 katlı binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıta ekipleri binaya giriş ve çıkışı durdurdu. 5 katlı apartman tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi. Öte yandan binanın boşaltılmasından dolayı gidecek yeri olmayan vatandaşlar için kalacak yerler tahsis edildi.

    "HER ŞEY BİR ANDA OLDU"
    Çökme sonrası tahliye edilen binada yaşayan Tolga Altınöz isimli vatandaş, "Burası normalde inşaat alanıydı. Yaklaşık 1 haftadır çalışmalar devam ediyordu. Yan tarafında bulunan binanın duvarına doğru sanırım bir işlem yaptıkları esnada bir zorla olmuş ve çökme meydana gelmiş. Ben de bu binada oturuyorum. Tahliye işlemi oldu. Pandemi sürecinde birçoğumuz evden çalışıyorduk. Şu ne olacak bilemiyoruz. Mağdur olduk, üzgünüz" diye konuştu.

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