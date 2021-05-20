ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, haddini aştı. İsrail zulmüne karşı çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yahudi karşıtı" diye karalamaya kalktı. Ahlaksız açıklamaya önce Türk Yahudi Toplumu karşı çıktı: Erdoğan'a Yahudi karşıtı demek çok haksız ve çok ayıptır. Başkan Erdoğan da Filistin'deki katliama sessiz kalan Batı'ya insanlık dersi verdi.

"Erdoğan bu şekilde konuşmamalı diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Zulmü gördüğümüz her yerde haykıracağız. Bir bedel gerekiyorsa ödemekten asla çekinmeyeceğiz"

84 MİLYON KENETLENDİ

Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ola 19 Mayıs 1919'un 102. yılında, 84 milyon kenetlendi. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 81 il, KKTC ve yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve beraberindeki gençlik heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Gençler akın akın Ata'sına gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN: Geleceğimizin teminatı, yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu gençlerimizdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İstiklal ve istikbalimizi, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayan o şanlı mücadeleye borçluyuz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini aynı heyecanla taşıyoruz.

NED CEVAP!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Başkan Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu iftirasına, Türk Yahudi Toplumu tepki gösterdi. Açıklamada, "Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

AKŞENER'İ TOPA TUTTU: AHLAKSIZ

Başkan Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. FETÖ'nün üst düzey bir isminin yakalandığını ve yakında adının açıklanacağını söyleyen Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Utanmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi var. O, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır" dedi. Güzel müjdeler aldığını da belirten Erdoğan, "Yakında inşallah petrol, doğalgaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın" diye konuştu.