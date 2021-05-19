İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
Mozoleye çiçek bırakan Akşener ve divan üyeleri saygı duruşunda bulunup, dua etti. Akşener çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.
DÜN SKANDAL AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında İsrail'in Filistinli sivil Müslümanlara yönelik saldırılarına değinerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan için skandal bir cümle kullandı ve "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.
Akşener'in bu açıklamaları adeta gündeme bomba gibi düştü ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti cephesinden büyük tepki topladı.