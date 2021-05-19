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    • 19.05.2021 14:13
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    SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı dün söylediği skandal sözlerinin ardından bugün 'i ziyaret etti

    Son dakika haberleri... İYİ Parti Genel Başkanı , dün 'deki grup toplantısında skandal bir açıklama yaparak Başkan 'ı İsrail'in katil Başbakanı 'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı. , gibi mazlum ülkeler başta olmak üzere İslam alemi için attığı adımlarla umut olurken ve İslam dünyası Başkan Erdoğan'dan yardım beklerken Akşener'in bu sözleri kullanması oldukça tepki çekti. Akşener bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 'i ziyaret etti. Belki de Akşener Atatürk'ün yıllar önce söylediği ", bu müdafaası ile yalnız kendine ait vazifeyi yapmıyor, belki bütün 'a yönelik saldırılara bir set çekiyor." sözlerini unuttu ve Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi şimdi de İslam alemi için üstlendiği rolu gözardı etti.

    DHA
    takvim.com.tr
    Hiç mi utanmadınız Sayın Akşener?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

    AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI
    Mozoleye çiçek bırakan Akşener ve divan üyeleri saygı duruşunda bulunup, dua etti. Akşener çıkışta vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından açıklama yapmadan Anıtkabir'den ayrıldı.

    DÜN SKANDAL AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
    Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında İsrail'in Filistinli sivil Müslümanlara yönelik saldırılarına değinerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan için skandal bir cümle kullandı ve "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

    Akşener'in bu açıklamaları adeta gündeme bomba gibi düştü ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti cephesinden büyük tepki topladı.

        ATATÜRK'ÜN SÖZÜ AKILLARA GELDİ
        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurduğu şu cümle adeta günümüzü de aydınlatıyor. Atatürk ifadeyi kullanmıştı "Anadolu, bu müdafaası ile yalnız kendine ait vazifeyi yapmıyor, belki bütün Şark'a yönelik saldırılara bir set çekiyor. Efendiler, bu saldırılar elbette kırılacaktır… İşte Ancak o zaman Batı'da, bütün dünyada gerçek sükûn, gerçek refah ve insaniyet hüküm sürebilecektir."

        "SÖMÜRGE YÖNETİMLERİ ALTINDA EZİLEN HERKESE İLHAM VERDİ"
        Atatürk önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı gerçekten de ezilen, sömürülen mazlum milletlere yol gösterici oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ifadesiyle "Atatürk, her şeyden evvel yeryüzünün bütün mazlum, mağdur milletlerine 'kalk borusunu' çalan ve onlara tam kurtuluş yolunu gösteren bir hürriyet ve istiklal örneğidir." Atatürk, kazandığı zaferlerle ezilen, sömürülen milletlerde büyük bir heyecan uyandırdı. Prof. Dr. Mohammed Sadıq'ın ifadesiyle "Sömürge yönetimleri altında ezilen herkese ilham verdi. Asya ve Afrika'da büyük bir uyanışın habercisi oldu; Türkiye'nin kurtuluş hareketi, sömürgeciliğin ölüm çanını çaldı."

        TÜRKİYE'NİN KONUMU YILLAR İÇİNDE AYNI NOKTAYA GELDİ
        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında mazlum milletlere örnek olan Türkiye, aradan geçen yılların ardından bölgede güçlenen yapısıyla mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyor. Aradan geçen 100 yılın ardından Türkiye bir kez daha bu konumdayken Meral Akşener ise tüm bunları hiçe sayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki ismi Müslümanları katleden bir caniyle bir tuttu.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün söylediği skandal sözlerinin ardından bugün Anıtkabir'i ziyaret etti