DÜN SKANDAL AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Meral Akşener, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında İsrail'in Filistinli sivil Müslümanlara yönelik saldırılarına değinerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan için skandal bir cümle kullandı ve "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

Akşener'in bu açıklamaları adeta gündeme bomba gibi düştü ve Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti cephesinden büyük tepki topladı.