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    Başkan lı gencin isteğini geri çevirmedi! Valiye anında talimat

    Son dakika haberleri... Başkan , Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında gençlerin sorularını yanıtladı. Kendisini 'a davet eden bir gencin isteğini kırmayan Erdoğan anında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gerekli talimatları verdi. O anlar gençleri ve izleyenleri gülümsetti...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini geri çevirmedi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

    Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

    DİYARBAKIRLI GENÇTEN DAVET
    Söyleşiye katılan bir genç, Başkan Erdoğan'ı ve kütüphanede bulunan diğer öğrencileri Diyarbakır'a davet etti.

    Başkan Erdoğan gencin davetini "Ankara müsaade ederse gelirim. Ankara'daki işlerin durumunu biliyorsunuz. Duruma göre. Diyarbakır'a gidildiği zamandaki duruma bakalım." şeklinde yanıt verdi.

        Diyarbakırlı gencin isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, Diyabakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gerekli talimatları verdi.

        Başkan Erdoğan'ın Vali Münir Karaloğlu'na talimatları şu şekilde:
        "Münir Bey, bugün 81 gençle Millet Kütüphanesi'nde şu an bir sohbetteyiz. Burada bir Diyarbakırlı genç bana bir tuzak kurdu. Ve dedi ki; ben buradaki bütün arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum. Ben de dedim ki; 'Davet senden ağırlamak bizden' dedim. Rehberliği orada sen yapacaksın, hangi otelde ağırlamayı yapacaksak, bunların hepsini planını yap, ondan sonra da sana tarihi bildiririz.

        Ona göre de Diyarbakır'daki bu ziyareti gerçekleştiririz. Sen planı yap, nereleri gezdirmek isabetli olur, ona göre buradaki gençlerimizi Diyarbakır'a getirelim. İlk defa böyle bir şey olacak. İlk defa bu ziyareti gençlerimizle birlikte yaşayacağız."
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