Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.
DİYARBAKIRLI GENÇTEN DAVET
Söyleşiye katılan bir genç, Başkan Erdoğan'ı ve kütüphanede bulunan diğer öğrencileri Diyarbakır'a davet etti.
Başkan Erdoğan gencin davetini "Ankara müsaade ederse gelirim. Ankara'daki işlerin durumunu biliyorsunuz. Duruma göre. Diyarbakır'a gidildiği zamandaki duruma bakalım." şeklinde yanıt verdi.