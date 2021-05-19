Diyarbakırlı gencin isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, Diyabakır Valisi Münir Karaloğlu'nu arayarak gerekli talimatları verdi.

Başkan Erdoğan'ın Vali Münir Karaloğlu'na talimatları şu şekilde:

"Münir Bey, bugün 81 gençle Millet Kütüphanesi'nde şu an bir sohbetteyiz. Burada bir Diyarbakırlı genç bana bir tuzak kurdu. Ve dedi ki; ben buradaki bütün arkadaşlarımızı Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum. Ben de dedim ki; 'Davet senden ağırlamak bizden' dedim. Rehberliği orada sen yapacaksın, hangi otelde ağırlamayı yapacaksak, bunların hepsini planını yap, ondan sonra da sana tarihi bildiririz.