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    • 19.05.2021 20:54
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    Başkan Erdoğan'dan 'in skandal 'Netanyahu' benzetmesine tepki!

    İYİ Parti Genel Başkanı skandal bir açıklama yaparak Başkan 'ı İsrail Başbakanı 'ya benzetti. Başkan Erdoğan bu duruma sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında Millet Kütüphanemizde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

    AKŞENER'İN SKANDAL BENZETMESİNE TEPKİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal bir açıklama yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti.

    Başkan Erdoğan bu duruma sert tepki gösterdi.

    Erdoğan, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." ifadelerine yer verdi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.

    Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var.

        Benim İsrail'in Başbakanı ile Davos'ta bir maceram oldu. Davos'ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor.

        40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez.

        Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu'ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.
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