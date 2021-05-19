Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında Millet Kütüphanemizde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
AKŞENER'İN SKANDAL BENZETMESİNE TEPKİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal bir açıklama yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmişti.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.
Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var.