



"SADECE İKTİDARI ZAYIRFLATMAK İÇİN..."

Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri, sadece iktidarı biz nasıl zayıf düşürürüz fikridir. Şu an bir koronavirüs döneminden geçiyoruz. Zaten turist gelemiyor. Gelenler zaten bazı riskleri göze alarak geliyor. Biz o gelenlere diyeceğiz ki 'sen o riskleri göze alıp gelmişsin, sokaklarda dolaşamazsın' Gelmiş zaten. Göreve geldiğimizde 12 milyon dolar gibi bir turizm geliri vardı biz bu rakamı 35 milyon dolara kadar çıkardık.



Detaylar geliyor...

ERDOĞAN GENÇLERLE BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün 102. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde İstiklal Marşı'nı okudu.