19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Vatandaşları saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet eden Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu.

Tüm yurtta coşkuyla İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan'ın çağrısı şu şekildeydi:

"Bu akşam saat 19:19'da, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım."