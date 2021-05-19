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    • 19.05.2021 19:40
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    'de coşkusu! Saat 19.19'da okundu

    Son dakika haberleri... Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Başkan tüm 'ye çağrıda bulundu. Vatandaşları saat 19.19'da okumaya davet eden Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu.

    Saat 19.19'da tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu!

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Başkan tüm 'ye çağrıda bulundu.

    Vatandaşları saat 19.19'da okumaya davet eden Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu.

    Tüm yurtta coşkuyla İstiklal Marşı okundu.

    Erdoğan'ın çağrısı şu şekildeydi:
    "Bu akşam saat 19:19'da, Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte, yürekten gelen bir sesle İstiklâl Marşımızı okuyacağız. Gelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı, kurtuluş mücadelemizin ruhunu temsil eden bu dizelerle kutlayalım."

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    Haberler Güncel Türkiye'de 19 Mayıs coşkusu! Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu